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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

تقدم النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، والشعب المصري ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

ودعى النائب المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير ورخاء وسلام ،  وأن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات ، وأن تحقق مصر خلاله مزيداً من التقدم والازدهار والتطوير واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

في سياق متصل، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء نص برقية التهنئة «فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً المولي في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة».

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: «متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم».

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