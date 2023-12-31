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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أُسقط في أمريكا.. مفاجأة جديدة حول منطاد التجسس الصيني

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

كشف مسئول أمريكي عن مفاجأة جديدة لـ CNN حول المنطاد الصيني الذي أسقط في أمريكا، حيث عبر الولايات المتحدة في أوائل عام 2023.
 

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وقال المسؤول إن المنطاد استخدم مزود خدمة إنترنت أمريكية لإرسال البيانات المتعلقة بالملاحة والموقع إلى بكين، وإن هذا الاتصال كان إحدى الطرق التي تمكنت بها الولايات المتحدة من تتبع موقع المنطاد ثم إسقاطه، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

وأكد المسؤول أنه لم يتم استخدام اتصال الشبكة لنقل المعلومات الاستخبارية إلى الصين، إذ قام المنطاد بتخزين تلك المعلومات لوقت لاحق بما في ذلك الصور والبيانات الأخرى، التي تمكنت واشنطن منذ ذلك الحين  من دراستها بعد إسقاطه في فبراير 2023.
 

فيما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير مكتب الاستخبارات التعليق على الأمر، ولم يصدر أي تعليق من بكين أيضًا.

المنطاد الصيني أمريكا الصين بكين توك شو صدى البلد

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