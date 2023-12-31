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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ما تخرج في رأس السنة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

 طقس ليلة رأس السنة.. أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الجو مستقرة اليوم، محذرة من الانخداع في الطقس الدافئ نهارا، مشددة على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج ليلا، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تكون على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتظل الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع.
 

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طقس اليوم الأحد

ولفتت “غانم” خلال تصريحات متلفزة إلى أن اليوم يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، موضحة أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمال ووسط سيناء، ومتوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يجب القيادة بهدوء تام أثناء أوقات تكوّن الشبورة المائية، واتباع جميع التعليمات المرورية، بجانب الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

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