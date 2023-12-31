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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان : الضرب بيد من حديد لمواجهة احتكار السلع

جهود وأنشطة تموينية
جهود وأنشطة تموينية رقابية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه يتم الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكار السلع الأساسية والإستهلاكية ، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة من كافة الجهات المعنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المختلفة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتوفير السلع المطابقة للمواصفات بأسعار مخفضة، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

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السلع

وأوضح المحافظ بأنه يتم المتابعة اللحظية لتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإعتبار 7 سلع وهى " السكر ، والأرز ، وزيت الخليط ، والفول ، والمكرونة ، والجبن الأبيض ، واللبن " من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة " 8 " من قانون حماية المستهلك ، والصادر برقم 181 لسنة 2018 ، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى ، وذلك لمدة ستة أشهر .

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