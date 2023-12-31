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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 10 حوثيين وإصابة اثنين آخرين في قصف أمريكي على البحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

أفادت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الأحد، بأن القصف المروحي الأمريكي الذي استهدف زوارق تابعة لجماعة الحوثي، كانت هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، أسفر عن مقتل 10 حوثيين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن 4 حوثيين فقط نجوا من الاستهداف الأميركي بعد الهجوم الحوثي على سفينة تجارية، الذي يعد الـ23 منذ نحو 10 أيام.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق للحوثيين وقتلت طواقمها، إثر مهاجمتها سفينة تجارية لشركة ميرسك الدانماركية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية إن فريق الأمن المتعاقد لحماية السفينة رد بإطلاق النار باستخدام المروحيات الأميركية الموجودة على سفينتي "يو إس إس إيزنهاور" و"غرافيلي"، وذلك بعد نداء استغاثة أطلقته السفينة التجارية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أيضا أن مدمرة تابعة لها أسقطت، أمس السبت، صاروخين باليستيين استهدفا سفينة ميرسك جنوبي البحر الأحمر، بعد تلقيها طلبا بالمساعدة من السفينة.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

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