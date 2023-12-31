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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024

الدكتوره شادن معاويه،رئيس
الدكتوره شادن معاويه،رئيس جامعة مدينة السادات

تقدمت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات؛ ببرقية تهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإنابة عن أسرة الجامعة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

كما تعبر رئيس جامعة مدينة السادات، عن أصدق التهاني والأمنيات بحلول العام الميلادي الجديد، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بوافر الصحة، والعطاء، ويبارك جهوده، ويسدد خطاه؛ لاستكمال مسيرة التنمية في بناء وطننا الغالي، وفق رؤية وتوجيهات قيادته الرشيدة .

كما تتقدم ”معاوية”، ببرقيات تهنئة بالعام الميلادى الجديد لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونواب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء ونواب الجامعات.

وهنأت رئيس الجامعة، نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وأبنائها الطلاب وكافة منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد، وتخص بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد الإخوة المسيحيين وعلي رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقمص بسنتي حليم يوسف كاهن كنيسة العذراء مريم بمدينة السادات ، والقص بيجول لطيف.

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