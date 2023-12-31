بعد تنازل أمه عن العرش.. فضيحة علاقة غير شرعية تطارد ملك الدانمارك القادم

مع إعلان ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أنها ستتنازل عن العرش بعد حكم دام 52 عامًا، ستواجه البلاد مستقبلًا جديدًا في ظل حكم ابنها الذي تعرض للفضائح، ولي العهد الأمير فريدريك.

هيمن الابن الأكبر لصاحبة الجلالة على عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة بعد شائعات عن وجود 'علاقة غرامية' مزعومة مع شخصية اجتماعية مكسيكية بعد أن شوهد في ليلة في مدريد في أكتوبر.

وشوهد فريدريك، الذي كان مع زوجته الأميرة ماري لمدة 23 عامًا، يستمتعان بأمسية مع جينوفيفا كازانوفا، حيث كانا يتجولان في الحديقة، وذهبا إلى معرض فني وتناولا وجبة أثناء مشاهدة الفلامنكو.

وبينما رفضت العائلة المالكة التعليق على صور الزوجين معًا، أصدرت جينوفيفا بيانًا عامًا ينفي فيه أي نوع من العلاقات الرومانسية ووصفت الشائعات بأنها 'خبيثة'.

وعلى الرغم من الشائعات المنتشرة حول هذه 'العلاقة' المزعومة، بدا ولي العهد البالغ من العمر 55 عامًا وزوجته الأسترالية المولد، 51 عامًا، محبوبين أثناء توجههما إلى كاتدرائية آرهوس يوم الأحد 24 ديسمبر.

واعتبارًا من 14 يناير، سيصبح ملكًا للدنمارك، بينما ستصبح ماري ملكة، حيث تتنحى والدته عن الحكم بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم.

ويعني التنازل عن العرش أن كريستيان، الابن الأكبر لفريدريك وماري، البالغ من العمر 18 عامًا، سيصبح وليًا للعهد بعد أشهر من توقيع تعهد رسمي بدعم دستور البلاد في حال أصبح ملكًا.

خلال فترة البلوغ، أكمل ولي العهد الأمير فريدريك عددًا من الدورات الأكاديمية والعسكرية، وحصل على رتبة لواء في الجيش والقوات الجوية الدنماركية، بالإضافة إلى رتبة أميرال في البحرية الدنماركية.

حصل على لقب 'بينغو' بعد أن أكمل دورة غوص سكوبا تابعة للبحرية بعد أن امتلأت بدلته بالماء، مما أجبره على التمايل مثل البطريق.

فريدريك متزوج من الأميرة ماري منذ 19 عامًا، وغالبًا ما يطلق على علاقتهما اسم 'القصة الخيالية الواقعية'.

كان الزوجان قد التقيا عندما أجرت ماري، التي كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، مديرة تسويق، محادثة مع فريدريك في إحدى الحانات في سيدني عام 2000، ولم يكن لديها أي فكرة عن أنه من العائلة المالكة.

وطلب الأمير البالغ من العمر 32 عامًا من ماري رقمها، ومن علاقتهما الرومانسية تطورت إلى زواج جميل وقصة سعيدة أنتجت أيضًا أربعة أطفال.

ومع ذلك، تعرض فريدريك في الأشهر الأخيرة لعناوين وشائعات فاضحة تزعم وجود 'علاقة غرامية'.

وفي أكتوبر، ظهرت صور تظهر فريدريك وهو يستمتع بقضاء ليلة مع نجمة المجتمع المكسيكية جينوفيفا كازانوفا في مدريد، مما أثار شائعات حول العائلة المالكة الدنماركية.