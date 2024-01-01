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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل الصلح بين أنغام وأصالة ليلة رأس السنة.. وفنان مصري يحصل على الجنسية السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

 

شهد حفل نجمات العرب والذي أقيم فى الرياض احتفالا بالعام الجديد تقديم مجموعة من الدويتهات المختلفة على المسرح أمام الجمهور.

وقدمت أصالة، دويتو رائع مع إليسا حيث قدما الثنائى أغنية يمين الله لأصالة وقدمتها إليسا بطريقة مختلفة مما جعل الجمهور يتفاعل معها.

تامر حسني ينشر فيديو من كواليس كليب موحشتكيش

 

نشر المطرب تامر حسني فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس كليب موحشتكيش وهي إحدى أغنيات ألبوم هرمون السعادة. 

وقدم تامر حسني أغنية موحشتكيش لأول مرة منذ ساعات قليلة خلال حفل ليلة رأس السنة بكورنيش أبو ظبي، استعداد لطرحها بشكل رسمي

 

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن حصول الموسيقار هاني فرحات على الجنسية السعودية، وذلك بعد مجهودات الفنية التى بذلها ضمن فعاليات موسم الرياض منذ موسمه الأول.

وقال تركي آل الشيخ فى كلمة مسجلة تم عرضها خلال حفل نجمات العرب على مسرح محمد عبده أرينا : أشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات فى اشارة منه إلى حصوله على الجنسية السعودية، وهو ما أكده عمرو أديب على صفحته بموقع التدوينات القصيرة أكس: أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحة الجنسية السعودي لما قدمه من فن عظيم.
 

مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

 

يستعد مجموعة من مطربين  التسعينات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

 

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.
 

 

مع بداية عام 2024.. علاج حلمي بكر على نفقة الدولة

 

لازال يعاني الموسيقار الكبير حلمي بكر من أمراض عدة والتى تسبب فيها تقدمه فى السن خاصة بعد تعرضه لعملية نصب كبيرة أدت إلى خسارته مبلغ 2 مليون جنيه.

ونظرا لما قدمه الموسيقار الكبير حلمي بكر للفن على مدار أكثر من 50 عام تم اصدار قرار فى الساعات الأولى من صباح اليوم لعلاجه على نفقة الدولة بأحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.
 

 

عندي تفاصيل تخليني أزعل منها أوي.. تفاصيل الصلح بين أنغام وأصالة برعاية إليسا

 

 

استغل سالم الهندي الرئيس التنفيذى لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.
 

حفل نجمات العرب إليسا أصالة نانسي عجرم أنغام تامر حسني حفل كاسيت 90

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