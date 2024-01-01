المواطنون في ذعر .. فيديوهات وصور جديدة لـ زلزال اليابان الكارثي| شاهد

وثقت مقاطع فيديو متداولة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، الزلزال الذي ضرب اليابان، وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة وقوع الزلزال في إحدى محطات القطار والتي شهدت حدوث هزة شديدة في المكان مع انقطاع التيار الكهربائي.

ورصد مقطع آخر، اللحظات الأولى لموجة تسونامي الكبيرة التي ضربت مدينة سوزو في اليابان.



وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

فيما أعلنت شركة "هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليابانية"، اليوم الاثنين، أن أكثر من 36000 منزل يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.