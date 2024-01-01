أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الھامة نرصد ابرزھا فى التقرير التالى.

هل هناك علاقة بين أمراض القلب واستخدام الهاتف المحمول والشواحن؟.. استشاري يوضح

أكد الدكتور محمود عبد الحميد، استشاري أمراض القلب، أن شواحن الهواتف المحمولة لا تؤثر على القلب، مشيرا إلى أن الشاحن ينقل طاقة كهربائية وينقلها إلى طاقة كهرو مغناطيسية.



الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ستتعرض لـ أمطار خفيفة مساء اليوم الاثنين، وأن البلد في الصباح ستتأثر بـ شبورة مائية.



شوف بقى كام النهارده .. شعبة الذهب تعلن سعر عيار 21

تتصدر أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من العام الجديد مؤشرات البحث، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسعار، حيث وصل سعر الذهب اليوم الاثنين لـ جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا 3150 جنيها.



تخفيضات من 30% لـ 45%.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع

أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن مبادرة “خبر مزارعنا لأهالينا”، تأتي في إطار المباردة الأعظم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان “مبادرة محاربة الغلاء”.



الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي، شريف جمعة أن النادي الأهلي خطف لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، في صفقة من العيار الثقيل، وأن هذه الصفقة هي الأولي بالعام الجديد 2024.



أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في بداية العام الجديد 2024، موضحة أن اليوم هناك استقرار على جميع المحافظات.



حرب عالمية.. كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من أعمالها العدائية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا؛ حيث نقلت وسائل إعلام عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن، قوله للقادة العسكريين، إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.



جيش الاحتلال: 29 جنديا سقطوا بنيران صديقة في قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن جيش الاحتلال أعلن أن هناك 29 جنديا سقطوا بنيران صديقة في قطاع غزة.



سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن طقس بداية العام الجديد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تواجد شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات والطرق السريعة، مما يقلل الرؤية بشكل كبير.

زاد 2000 جنيه في عام.. شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بـ2024

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، وذلك بسبب الارتفاعات في الأسعار عالميًا، وخلال الأيام الأخيرة من عام 2023 وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ أكثر من 3100 جنيه، وهذا السعر مستمر مع الساعات الأولى من عام 2024.

