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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: الأنشطة الرياضية لها دور في الحفاظ على صحة الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان هذا العام بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الأنشطة الرياضية  التثقيفية والتوعوية المختلفة فى جميع المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

وصرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل، منوها إلى أن للأنشطة الرياضية دور في بناء صحة وعقل وشخصية الطالب.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع المسابقات الرياضية، وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات.

ووقع الدكتور السيد قنديل رئيس  جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة  الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية ولاسيما مع حرص الدولة المصرية على المضي  قدماً في تنفيذ هذه الرؤية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوسع في دمج هذه الأبعاد في منظومة التخطيط فضلا عن نشر ثقافة التنمية المستدامة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر .

وبناء على ذلك تم توقيع البروتوكول بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات المجتمعية بين الطرفين ووفقا لمستويات كل طرف للاستفادة من الخدمات الأهلية التي تقوم بها المؤسسة والمشاركة في كافة مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، صحية ،توعوية ،بيئية وفنية وغيرها .

ويهدف هذا البروتوكول  إلى تلبية مطالب الطرفين في المجالات التي يعملان فيهم مع تنوعها وتدريب الطلاب على العمل الأهلى بهدف الارتقاء بجودة المواطن المصري.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جانب المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية الاستاذة جيهان زكى المدير التنفيذى للمؤسسة.

كما شهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

Jobs Education إدارة رعاية شباب جامعة حلوان استراتيجية التنمية المستدامة الحفاظ على صحة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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