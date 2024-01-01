المصري والإسماعيلي حبايب.. التعادل الإيجابي يحسم ديربي القناة في الدوري

انتهت أحداث مباراة المصري والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي اللاعب عبد الرحمن مجدي، بينما سجل للمصري اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.

وشهد اللقاء أحداث مؤسفة بسبب خناقات وتكسير فى ستاد برج العرب بين جماهير المصرى والاسماعيلى في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور