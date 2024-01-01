السجن 3 سنوات لتاجر الكيف بالبساتين لاتهامه حيازة مواد مخدرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شخص بالسجن المشدد لمدة 3 سنين وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالبساتين.



وكشفت التحريات في القضية أنه حال مرور قوة أمنية بأحد الشوارع في منطقة البساتين كان المتهم يمسك حقيبةوبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره إلى داخل أحد الشوارع الجانبية وأسرع خطاه.

أضاف التحريات أظهر المتهم من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على ثمانية عشر قطعة مستطيلة فرش لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.