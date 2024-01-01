أشرف بيجلها من شباك المطبخ| اعترافات المتهم بقـ تل عشيق زوجته: ضبتطهم في وضع مخل

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل شاب في حدائق المعادي، أنه كانت تربطه علاقة آثمة مع زوجة المتهم الأول الذي أجبر زوجته على استدراجه بعد اكتشافه خيانتها له لتخلص منه.

وجاء في قوال المتهم كالآتي:

أنا سواق توك توك ومتجوز "أسماء " مراتي من سنتين ومخلف منها بنت بنزل الشغل الصبح بدري وبرجع بليل متأخر بقفل عليها باب الشقة بالمفتاح دايما وأنا نازل رايح شغلي علشان بتعمل مشاكل مع الجيران وأختي عائشة تعدي عليهم وتشوف طلبتها.



عايزك في علاقة

في يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، أنا بعد ما خلصت الشغل بتاعي روحت على بيت أختي عائشة علشان أنا متعود كل يوم بعد ما أخلص شغلي أعدي عليها علشان أديها يومية التوك توك علشان التوك توك ده بتاعي أنا وهي ولما روحتلها البيت قالتلي شوف مراتك بتعمل ايه وفتحت الموبايل بتاعها وكان متسجل عليه مكالمة فيها مراتي بتكلم واحد اسمه أشرف وكانت بتقوله إنها قاعده في البيت لوحدها وإن أخت جوزي نزلت من البيت علشان تجيب طلبات ليا وانها شوية وهترجع وتجيبلي الطلبات وبعدين تمشي ي ياريت تيجي علشان تعمل معايا علاقة وهو رد عليها وقالها انه هيبقي يجلها وانا لما سمعت كده فضلت مش مصدق ومقولتش لمراتي حاجة.



أشرف بييجي من شباك المطبخ

بعدها بيومين أختي جت عندي البيت نديت علي مراتي وقولتلها انتي بتكلمي رجالة وبتخليهم ييجوا البيت عندي وهي في الأول قالتلي الكلام ده مش صح فجبت موبايل اختي وسمعتها المكالمة وهي قالتلي أنا مش هعمل كدة تاني فأنا مسكتها وضربتها وقتها قالتلي إنه أشرف ابن الست اللي ساكنة معانا في البيت وأنا سألتها بييجي عندك إزاي قالتلي من الشباك بتاع المطبخ لما انا بنزل وأنا بعد ما عرفت كده نزلت أنا واختي وقفلت باب الشقه عليها وقولت لأختى أنا عاوز أمسك الواد ده وهو قاعد مع مراتي في البيت.



أشرف في وضع مخل

بعد تفكير وصلنا لإنها تكلمه على الموبايل وتجيبه البيت ولما ييجي تكون احنا عارفين وتمسكهم وأختي قالتلي نخلى مراتك تروح تقعد مع صاحبتها بدار السلام وفعلًا خليت مراتي تسيب البيت وتروح شقه صاحبتها علشان تكون تحت عنينا ومتعدش في البيت لوحدها واختي بعد كده خلت مراتي تكلم أشرف ده وتتفق معاه انه يجي البيت وهو اتفق معاها انه يجيلها يوم الإثنين علشان عنده شغل وانه هيجلها بعد العصر ولما جه أشرف دخلت البيت لقيته هو ومراتي على السرير وقالع البنطلون فضربته وربطته بحبل بعدها كلمت الشرطة تيجي تاخده عرفت بعدها أنه مات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات معه وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.