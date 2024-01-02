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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أردوا السفر عبر الزمن.. مصير صادم لركاب طائرة جوية أمريكية بداية 2024

أردوا السفر عبر الزمن..
أردوا السفر عبر الزمن.. مصير صادم لركاب طائرة جوية أمريكية

في واقعة غريبة وصادمة، أصيب مجموعة من الركاب على متن رحلة تابعة لخطوط «يونايتد» الجوية بخيبة أمل بينما كانوا يأملون في العودة بالزمن إلى الوراء للاحتفال بالعام الجديد 2024

 «السفر عبر الزمن أمر حقيقي» هذا ما أكدت عليه خطوط "يونايتد" الجوية بشأن الرحلة UA200 في منشور لها عبر “انستجرام” قبل بداية العام الجديد 2024. 

ونبهت شركة خطوط الطيران الأمريكية أيضًا  عبر منصة "إكس"  في وقتٍ سابق : "أنت تعيش مرة واحدة فقط، ولكن يمكنك الاحتفال بليلة رأس السنة مرتين!". 

وبشأن ما حدث في الرحلة UA200، فقد كان من المقرر في الأصل أن تغادر الرحلة غوام الساعة 7:35 صباحًا في 1 يناير من 2024، وتهبط في هونولولو بهاواي في الساعة 6:50 مساءً في 31 ديسمبر من 2023 في محاولة للتنقل عبر المناطق الزمنية وإعادة الركاب إلى العام الماضي.

وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن”، اليوم الثلاثاء، أُصيب المسافرون على متن الرحلة UA200 بخيبة أمل  حيث غادرت غوام في الساعة 1:49 مساءً بـ1 يناير ووصلت إلى هونولولو في الساعة 12:34 صباحًا بـ1 يناير.

ردة فعل الركاب 

أعرب العديد من الركاب عن إحباطهم عبر منصة "إكس" بشان ما حدث في رحلة السفر عبر الزمن حيث كتب شخص أسفل المنشور الأصلي للخطوط الجوية: "إنّها فكرة عظيمة، ومن المؤسف أنّها (الرحلة) تأخرت!" وأضاف آخر: "حجزت هذه الرحلة خصيصًا حتّى أتمكن من القيام بذلك. وتلقيت إشعارًا بشأن التأخير، وأنّه ليس من المفترض لنا الدخول حتّى تاريخ 1/1".

واستجابت شركة الطيران عبر منصة "إكس" وعرضت مساعدة الركاب في عملية إعادة الحجز.

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رحلات أخرى موفقة 

وفي سياق آخر، وفق المسافرون على متن رحلات جوية أخرى عندما غادرت في الوقت المحدد، مثل رحلة CX872 التابعة لخطوط "كاثي باسيفيك" الجوية، والتي غادرت هونغ كونغ بعد الساعة الواحدة صباحًا في الأول من يناير/كانون الثاني، ووصلت إلى سان فرانسيسكو في الساعة 8:22 مساءً في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وحققت رحلة NH106 التابعة لشركة خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية ذلك أيضًا، إذ أنّها غادرت طوكيو الساعة 12:48 صباحًا في 1 يناير/كانون الثاني، وهبطت في لوس أنجلوس الساعة 5:12 مساءً في 31 ديسمبر/كانون الأول.

يذكر أنه في كل عام، توفر مجموعة من الرحلات الجوية للركاب فرصة لإعادة الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، مع احتفال طاقم الخطوط الجوية أحيانًا بهذه المناسبة عدة مرات في مسار واحد.

 

 

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