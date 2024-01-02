أخبار التعليم.. رابط استمارة الصف الأول الثانوي.. عاشوريصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رابط استمارة الصف الأول الثانوي | تنبيه عاجل من التعليم الآن

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصف الأول الثانوي بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة على استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

أولى زخات الشهب في 2024 .. الرباعيات تنير سماء مصر غدا

تشهد سماء مصر غدا، ذروة تساقط زخة شهب "الرباعيات" أولى زخات الشهب الرئيسية لعام 2024 ذروة تساقطها بسماء مصر، وتعد شهب "الرباعيات"وهي من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

طب عين شمس توجه تعليمات لطلابها قبل انطلاق امتحانات منتصف العام 2024

وجهت كلية الطب جامعة عين شمس، تعليمات مهمة لطلابها قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حتى يكونوا على علم بها طوال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أنه لن يسمح للطلاب بحضور الامتحانات دون إحضار أصول إثبات الشخصية، علما بأنه لن يتم قبول أي أعذار لعدم وجود اثبات الشخصية مع الطلاب.

الخشت : مجلة جامعة القاهرة JAR تتصدر مصريا وأفريقيا

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الدوريات والمجلات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي والمجلات والدوريات العلمية .

وزير التعليم العالى: يجب ربط المنتج البحثى بالصناعة والعمل

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق المُبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير صندوق الاستشارات والدراسات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس جامعة قناة السويس يعلن تفاصيل امتحانات طلاب هندسة الإسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن طلاب برامج كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، أدوا امتحانات متطلبات الجامعة الأسبوع الماضي يومي 25 و28 ديسمبر، بمتطلب اللغة الإنجليزية ومقدمة في الحاسب الآلي، لافتاً إلى أن الامتحانات النظرية بدأت من 25 ديسمبر وتنتهي 22 يناير القادم.

مد التقديم في «بدايتي» لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024| المواعيد والشروط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن استجابتها لرغبات الطلاب فى التقديم لبرنامج “مشروعي بدايتي” لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، فقد تقرر مد فترة التقديم حتى 3 يناير 2024، والمشاركة والتقديم من خلال الرابط : http://www.asrt.sci.eg/open-calls/mp-ms-23/

مجلس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد 2024

عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2023/2024

أطلق المجلس الأعلى للجامعات مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.