المشدد 3 سنوات لتاجر الكيف في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء .

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بضبط عاطل يدعي " م.ن" وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة و14 قطعة حشيش بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه بمنطقة الزاوية الحمراء، على الفور تم إعداد كمين أمني لضبطه، فيما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.