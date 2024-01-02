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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

الراقصة حورية
الراقصة حورية

قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز قضية الراقصة حورية لجلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسها في التهم المنسوبة إليها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

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البداية..

تعود الواقعة إلى ورود بلاغ ضد الراقصة حورية بتهمة إثارة الغرائز ومخالفة قيم وأخلاقيات المجتمع المصري وتتنافى مع آداب المجتمع وتصويرها فيديوهات، حملت اسم راقصة الساحل الشرير أو راقصة الساحل الشمالي.

وجاء في البلاغ، أن المتهمة كانت ترتدي بدل رقص تظهر أجزاء حساسة من جسمها وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، وذكرت التحريات أن المتهمة اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما، وحرر المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وجرى عرضها على جهات التحقيق المعنية التي قررت حبسها وتمت إحالتها إلى المحكمة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من محام يتهم فيه الراقصة حورية بالتحريض على الفجور والفسق والقيام بأعمال منافية تتنافى مع قيم المجتمع المصري ونشر فيديوهات إغواء للشباب وتعمل على التحريض على الفسق.

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