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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الراقصة حورية.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة | تفاصيل

صدى البلد

نشرة قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها ما يلي:
 

 النيابة تقرر حبس السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس سائق "الونش" المتسبب في حادث سقوط “كمر خرساني” على 6 عمال ما تسبب في مصرع أحدهم أثناء أداء عملهم أعلى محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عايزه تحقق مشاهدات.. حقيقة محاولة اختطاف فتاة بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل مجهولين ، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "أكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوباً بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد. 

 

نصابو الآثار يستولون على أموال المواطنين بتمثال مزيف في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 

 

فيديوهات كروان مشاكل.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة | تفاصيل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس الإعلامية إنجي حمادة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وكسر قيم المجتمع المصري.

 

 

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

 

قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز قضية الراقصة حورية لجلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسها في التهم المنسوبة إليها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

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