قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس سائق "الونش" المتسبب في حادث سقوط “كمر خرساني” على 6 عمال ما تسبب في مصرع أحدهم أثناء أداء عملهم أعلى محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل عينة من دماء السائق؛ للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من كوبري تحت الإنشاء أمام جامعة القاهرة ووجود ضحايا، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية بالتنسيق مع قطاع الغرب وإدارة الإنقاذ البري.

وتبين بالفحص مصرع عامل يدعى "محمود عبدالنبي" 33 سنة، وإصابة 5 آخرين إثر انهيار جزء من الكوبري، وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين، وإيداع جثمان المتوفى ثلاجة الموتى.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على سائق الونش المتسبب في الحادث، والذي أفاد بأنه أثناء قيامه بتثبيت الكمر الخرساني انفصل جزء منه بشكل مفاجئ، وسقط على العمال.