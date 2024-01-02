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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

صدى البلد

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس سائق "الونش" المتسبب في حادث سقوط “كمر خرساني” على 6 عمال ما تسبب في مصرع أحدهم أثناء أداء عملهم أعلى محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل عينة من دماء السائق؛ للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

 

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6 ضحايا.. ضبط سائق الونش المتسبب في حادث محور الفريق كمال عامر

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مصرع عامل وإصابة 2 في سقوط كمرة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من كوبري تحت الإنشاء أمام جامعة القاهرة ووجود ضحايا، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية بالتنسيق مع قطاع الغرب وإدارة الإنقاذ البري.

وتبين بالفحص مصرع عامل يدعى "محمود عبدالنبي" 33 سنة، وإصابة 5 آخرين إثر انهيار جزء من الكوبري، وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين، وإيداع جثمان المتوفى ثلاجة الموتى.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على سائق الونش المتسبب في الحادث، والذي أفاد بأنه أثناء قيامه بتثبيت الكمر الخرساني انفصل جزء منه بشكل مفاجئ، وسقط على العمال.

محور كمال عامر سقوط كمر محور كمال عامر النيابة العامة حبس سائق الونش محور الفريق كمال عامر

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