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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

سمكة يوم القيامة
سمكة يوم القيامة تثير جدلاً بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

بعد تعرض اليابان لزلزال ضخم مع بداية العام الجديد 2024، أمس الاثنين، أثارت أسطورة سمكة يوم القيامة الجدل من جديد بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من العام 2023، اكتشف غواصون سمكة المجداف قبالة سواحل تايوان، وهو ما اعتبره الكثيرون نذير شؤم لحدوث زلازل وسوء الحظ استنادا إلى الأساطير اليابانية.

زلزال اليابان 

يمكن أن يصل طول  "سمكة الزلزال" النادرة والتي يطلق عليها رسميا اسم "السمك المجدافي  إلى 11 مترا ، كما تشبه نظرًا لحجمها وشكلها  "ثعابين البحر" .

تشير الأسطورة إلى أن  ظهور السمك المجدافي علامة على الأحداث السيئة المستقبلية حيث أن رؤيتها سيتبعها زلزال.

يذكر أن هذه الأسطورة عادت إلى الظهور بقوة في عام 2011، حيث إنه في الأشهر التي سبقت زلزال وتسونامي توهوكو في اليابان عام 2011، وهو أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق.

سمكة يوم القيامة 

وقبل وقت قصير من وقوع الكارثة، تم العثور على ما لا يقل عن 12 سمكة مجداف على الشواطئ ،عندما جرفت الأمواج هذه الأسماك النادرة إلى الشاطئ في أواخر عامي 2009 و2010، وفقاً لـ “العربية نت”. 

وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي الإكوادوري لا يوجد أي دليل على الإطلاق على وجود صلة بين الأسماك والكوارث الطبيعية، مؤكدًا: " الأسطورة ليس لها صحة في أي دراسة علمية أجريت اعتبارا من أغسطس 2022".

ولم يمنع  حديث المعهد الجيوفيزيائي الإكوادوري الناس من ربط رؤية السمك المجدافي بالزلزال الأخير. 

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