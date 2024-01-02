لجنة الآداب بـالأعلى للجامعات تناقش أسباب تجميد معظم أقسام كلية ألسن أسوان

استقبلت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة لجنة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات للمتابعة العملية التعليمية فى كلية دار العلوم و كلية الألسن داخل الجامعة.

واستقبل أعضاء اللجنة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب.

لجنة

وتشكلت اللجنة من الدكتور أحمد الشربيني السيد عميد كلية الآداب السابق جامعة القاهرة وامين لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وا.د. محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب السابق جامعة المنيا، وا.د عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة.

وأجرت اللجنة برفقة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالشيخ عميد كلية دار العلوم، والدكتور صلاح الدين آمين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية داخل الكليتين لمعاينة قاعات الدرس والمحاضرات ومكتبة كلية دار العلوم ومكاتب العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعمال الكنترولات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2024، وجاء ذلك بحضور وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

كما تفقدت اللجنة كلية دار العلوم برفقة الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم، والدكتور فريد عبدالظاهر عميد الكلية الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية للوقوف على الإمكانيات المتاحة بالكلية من موارد بشرية ومادية من توفير اصطف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وقد اشادت اللجنة بالإمكانيات المادية والبشرية للكلية والعمل علي تطوير لائحة الدراسات العليا بكلية دار العلوم في ضوء استحداث لائحة الكلية طبقا للوائح المجلس الأعلى للجامعات الجديدة.

جهود وأنشطة

كما تفقدت اللجنة كلية الألسن برفقة نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الالسن والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وناقشت اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الأسباب التى أدت إلى تجميد معظم أقسام الكلية، وأبرزت اللجنة أهمية كلية الألسن ودورها في الترجمة والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية والتي تعد نافذة علي العالم من خلال اللغات الأجنبية التي تدرس في مختلف أقسامها العلمية.