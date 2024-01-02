تطرح خلال أيام.. تامر عاشور يحضر لأغنية جديدة «هيجيلي موجوع»

كشف النجم تامر عاشور عن تعاونه مع شركة «بنش مارك» لإنتاج أغانيه التي يسعى لتقديمها لجمهوره خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر طرح أولى هذي أغنياته خلال أيام قليلة وتحمل الأغنية اسم «هيجيلي موجوع» لتكون الأغنية الأولي له خلال عام 2024 والتي ستحمل الكثير من المفاجآت.

ووعد النجم تامر عاشور جمهوره بتقديم عدد من الأعمال المميزة خلال الفترة القادمة مع نشاط فني مميز.



وفي تصريحات صحفية، قال محمد زكي حسنين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك قال إنه سعيد بهذا التعاون وأعلن أن الشركة سوف تقوم بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا التعاون وخطط الشركة المستقبلية.

وتعد هذه هي التجربة الإنتاجية الأولى لبنش مارك بعد نجاحها في تنظيم الحفلات والفعاليات علي مستوc العالم العربي.