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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 20 مليار جنيه خلال 10 أشهر

صدى البلد

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1% على أساس سنوي.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 16.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 22%. 

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أشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر ان القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%
مستهدفات الهيئة. 

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

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