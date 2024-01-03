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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشهر العاشر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-1-2024

صدى البلد

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارا للشهر العاشر على التوالي مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 3-1-2024.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار اليوم الاربعاء والذي شهد استقراراً، ليسجل متوسط سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

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سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في  بنك القاهرة
وسجّل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجّل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نفس سعر الصرف.

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