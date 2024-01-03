مرور صادم.. العناية الإلهية تنقذ عاملًا من الموت أسفل قطار «القاهرة/الأقصر» بسوهاج

أصيب عامل في بداية العقد الرابع من العُمر، باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات باليدين والقدمين، عقب اصطدام القطار الروسي "القاهرة/ الأقصر" به، بمحطة سكة حديد جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بإصابة عامل ثلاثيني إثر اصطدام قطار روسي به دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو (محمود م.ع.ج، 32 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز)، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، لخطورة حالته.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.