تعرف على تفاصيل الصفقة المنتظرة لـ كولر

نشر الاعلامي ابراهيم عبد الجواد تصريحات خالد الأتربي بشان صفقة الاهلي المنتظرة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد : الصفقة المنتظرة لكولر.. خالد الأتربي يكشف اَخر تطورات صفقة وسام أبو علي مع النادي الأهلي .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

