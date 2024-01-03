مكونة من 15 آلية عسكرية.. قوة إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس |فيديو

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان، إن قوة مكونة من 15 آلية عسكرية إسرائيلية انطلقت من معسكر الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتحمت المدينة من طريق "المربعة"- تل.

وبحسب الشهود، تمركزت قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وقامت بإرجاع مركبات المواطنين التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي المخفية في مدينة نابلس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورًا بوسط المدينة، وصولًا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.