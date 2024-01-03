كواليس تفاوض الزمالك مع القندوسي قبل الانضمام للأهلي

كشف أحمد القندوسي، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، كواليس انضمامه إلى الأهلي .

وقال "القندوسي"، في لقاءة مع الاعلامي شوبير : رئيس نادي وفاق سطيف أخبره بوجود عروض من أندية الأهلي والزمالك وبعض العروض الأوروبية لكن بمبالغ مالية ضعيفة

و تابع : لما أخبروني بعرض الأهلي قلت لهم أنا عايز الأهلي، مش هلعب في الزمالك حتي لو الاهلي باعني.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.