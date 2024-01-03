تركيا تعلن فتح تحقيق عاجل بشأن لوحة إعلانية مسيئة للسعوديين| التفاصيل الكاملة

فتح مكتب المدعي العام في محافظة بولو التركية، تحقيقا في لوحة إعلانية وضعتها بلدية المدينة تسيء للسعوديين على خلفية إلغاء كأس السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وجلطة سراي في الرياض في ديسمبر 2023؛ لعدم التزام الفريقين باللوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم.

ووفقا لتقرير نشر في صحيفة "duvarenglish" التركية، فإن الكلمات المسيئة تمّت إزالتها من اللوحة الإعلانية بناءً على حكم صادر من مكتب المدعي العام في بولو، وفتح تحقيق في هذه الحادثة؛ حسبما نقلت "روسيا اليوم".

واللوحات التي تعمل بتقنية الـLED، كان وضعها عمدة المدينة تانجو أوزجان، واصفا المسؤولين السعوديين بعبارة مسيئة بعد أن رفض الفريقان التركيان لعب المباراة في العاصمة الرياض في 29 ديسمبر 2023، بعد أن لم تسمح البلاد بعرض أي اقتباس أو صورة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قبل ساعات من المباراة.

واشتهر أوزجان، رئيس بلدية بولو، بمعاداته للأجانب، وله عديد من التصريحات العنصرية، وتم رفع عدة قضايا ضده، وتمت إقالته في يوليو 2023 من قِبل حزب الشعب الجمهوري، قبل أن يتم العفو عنه أخيراً.

وهنأ أوزجان فريقي جلطة سراي وفنربخشة لكرة القدم على "تذكير بدو فئران الصحراء بعظمة أتاتورك"، وختم الرسالة "لا توجد تركيا بدون أتاتورك"؛ قبل أن يتم إزالة الرسالة من اللوحات الإعلانية.

وأعاد أوزجان نشر الرسالة عبر منصة x وانتقد قرار التحقيق قائلا: "هل نحن الخاسرون كأمة تركية؟ إن الذاكرة الروحية لمؤسس الجمهورية التركية تتعرض للازدراء من قبل النظام السعودي القاتل، ونحن نجري تحقيقا لأننا تفاعلنا مع ذلك. لا أشعر بأي ندم، ولا يمكن لأحد أن يسيء إلى مصطفى كمال أتاتورك، الخط الأحمر للأمة التركية".

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد التركي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن فكرة لعب المباراة في الرياض قد جاءت من الجانب السعودي وأن الناديين التركيين وافقا على هذا الاقتراح.

كما أفاد الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) بأن مباراة كأس السوبر التركي بين فريقي جلطة سراي وفنربخشه، التي كان من المفترض أن تُلعب، قد تم تأجيلها، مؤكدًا أنه في أي مرحلة من مراحل العملية، لم تكن القيم الوطنية ومبادئ أتاتورك موضوعًا للنقاش.

ووفقا لموقع "تركيا الآن"، فجاء في البيان الصادر عن موقع الاتحاد، أنه تم التأكيد على أنه يجب توضيح بعض النقاط بشأن تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تُلعب في العاصمة السعودية الرياض في 29 ديسمبر 2023. جاء في البيان: "نحن في الاتحاد التركي لكرة القدم نؤمن بأن السياسة لا يجب أن تختلط بالرياضة. استنادًا إلى هذا الاعتقاد وتعاوننا الشفاف مع الناديين الكبيرين، نود أن نوضح بعض النقاط الهامة حول كأس السوبر 2023 – الرياض: تم تقديم اقتراح لعب مباراة كأس السوبر 2023 في الرياض من قبل شركة SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) إلى اتحادنا، وتم توقيع الاتفاق بموافقة كلا الناديين. جميع الادعاءات بأن رئيسنا كان له أي دور في هذه العملية هي ادعاءات لا أساس لها".

وتابع البيان: "لم تكن قيمنا الوطنية ومبادئ أتاتورك موضع نقاش في أي مرحلة من مراحل العملية. الادعاءات العكسية غير صحيحة ومغرضة وتستهدف وحدة شعبنا. المباراة المعنية خاضعة للوائح FIFA وتعليمات FIFA لتنظيم المباريات الدولية. جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة للمباريات الدولية سارية أيضًا على هذه المباراة".

وأضاف: "كاتحاد تركي لكرة القدم، نؤكد أننا لن نسمح أبدًا باستخدام الرياضة، وهي قوة موحدة مهمة في مجتمعنا، لأغراض مختلفة، ونعلن عزمنا على الاستمرار في العمل من أجل تحقيق النجاح في كرة القدم التركية”.