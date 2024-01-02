القبض على 33 شخصا للموساد.. تركيا تعلن إفشال خطة إسرائيلية لاستهداف أجانب بها

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن المدعي العام في تركيا أمر باعتقال 46 شخصا مشتبها في تورطهم في مخطط لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لاستهداف أجانب بـ تركيا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصادر تركية، فإن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه بتجسسهم لصالح الموساد الإسرائيلي، بينما مازال يتم البحث عن 13 آخرين.

وعلى جانب آخر، شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وتقتل الصحفيين.

وتابع: نحن نبذل جهودًا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر".