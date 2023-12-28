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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تركيا تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 49%، ليصبح 17002 ليرة تركية لعام 2024.

 

وفي تدوينة على منصة "إكس" يوم الأربعاء، قال أردوغان إن "الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولارا)".

 

وأوضح أردوغان أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49%، نقلاً عن وكالة "الأناضول".

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وأعرب عن تمنياته أن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.

 

من جانبه، قال وزير العمل التركي وداد إيشيق، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيرتفع بنحو 49% في 2024 ليبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار)، وبزيادة نسبتها 100% عن يناير 2023.

 

وكان التضخم ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مستويات 62% الأعلى في عام.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحد الأدنى للأجور وزير العمل التركي وداد إيشيق التضخم

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