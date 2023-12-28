تعليمات عاجلة للمدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

تلقت مدارس محافظة الجيزة، تعليمات عاجلة من مديرية التربية والتعليم ، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين في المدارس.

وشملت التعليمات التي تلقتها مدارس محافظة الجيزة ما يلي :

- تعقيم المدارس يوميا خلال فترة الامتحانات

- توعية الطلاب بالسلوكيات الصحية بالمدارس وتجنب الاختلاط

- مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات

- الحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب اثناء الامتحانات

- يتم التنبيه على اولياء امور الطلاب بإحضار ادوات شخصية لكل طالب (كمامة ومطهر)

- ابلاغ الزائرة الصحية عن اي حالات مرضية تصيب الطلاب للتعامل معها



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بمتحور كورونا الجديد JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما أكدت أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

قالت منظمة الصحة العالمية ـ إنه نظرًا لسرعة انتشار متحور كورونا الجديد “ كوفيد-19 ” JN.1، فإن المنظمة تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86 . وكان هذا المتحور قد صُنِّفَ سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية BA.2.86.

كوفيد-19



وأضافت المنظمة في بيان لها أنه استنادًا إلى البيّنات المتاحة، يشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور كورونا الجديد JN.1 على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض. وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور JN.1 من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.





وقالت المنظمة أنها تواصل رصد البيّنات، وستُحدِّث تقييم مخاطر متحور كورونا الجديد JN.1 حسب الاقتضاء موضحة انه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور كورونا الجديد JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا-سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

كوفيد-19



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مرض كوفيد-19 ليس هو المرض النفسي الوحيد المنتشر فهنالك الإنفلونزا و الفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذةٌ في الانتشار.

للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد من متحور كورونا الجديد



وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة. وتشمل هذه التدابير ما يلي:



- ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان

- احرص على تحسين التهوية

- احرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

- واظب على تنظيف يديك

- احرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والإنفلونزا، لا سيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

- احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا.



وتنصح منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بما يلي:



- تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 المشتبه فيها والمؤكدة.

- تحسين التهوية في المرافق الصحية