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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

أسترالية 62 عامًا
أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفي

في واقعة غريبة من نوعها، أصبح باستطاعة امرأة أسترالية البدء في إجراءات  الحمل من زوجها بعد إقناع السلطات القضائية الأسترالية بقصتها، فما الحكاية؟  

قالت السيدة للسلطات القضائية في أستراليا إنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته، وذلك أيضًا إثر وفاة ابنهما البالغ 31 عاماً في حادث سيارة في عام 2019، بحسب وثائق قانونية، لذا تريد الآن جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى. 

وفي التفاصيل، غرقت أيضًا ابنتهما البالغة 29 عاماً خلال رحلة صيد قبل 6 سنوات، لذا بدأ الزوجان في التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام الحيوانات المنوية للزوج الذي كان يبلغ حينها من العمر 61 عاماً في تلقيح اصطناعي.

وبعد وفاة الزوج في منزله في 17 ديسمبر الماضي، طلبت زوجته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - من مشرحة المستشفى جمع حيواناته المنوية وتخزينها، لكن المستشفى تباطأ في تنفيذ الطلب، بحسب وثائق قانونية. 

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واستدعى هذا  طلب  أمر عاجل في المحكمة العليا في غرب أستراليا في هذا الاتجاه، كما يقول الباحثون إن المدة المثالية لجمع الأنسجة التناسلية لا تتعدى يوماً أو يومين من الوفاة، وفقًا لـ “العربية نت”. 

وسمحت القاضية فيونا سيوارد بجمع الحيوانات المنوية وتخزينها، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى أوامر قضائية منفصلة قبل استخدامها في التخصيب، علمًا بأن الأمر في 21 ديسمبر، لكن جرى إعلام العامة به أخيراً.

ورغم أن الأمر غير معتاد، إلا أنه ليس من المستغرب أن تُجمع الحيوانات المنوية من الشركاء المتوفين في أستراليا، ففي يونيو 2023، مُنحت امرأة أسترالية الإذن باستعادة الحيوانات المنوية من زوجها البالغ من العمر 29 عاماً، والذي قيل إنه توفي بعد قطع شريان في زجاج نافذة مكسورة.

 

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