عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس المركز القومي للسينما يتفقد استعدادات إقامة الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية

صدى البلد

في إطار دعم وزارة الثقافة للفعاليات والأنشطة السينمائية ، قام مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بزيارة لمحافظة الإسماعيلية وذلك لمتابعة إستعدادات إقامة الدورة ال ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يرأسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

 

حيث التقي بكر بكلاً من المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعصام نصار مدير العلاقات العامة، واشرف سليمان  مدير السياحة بالمحافظة لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٨ فبراير حتي ٥ مارس المقبل.


ومن جانبه تقدم حسين بكر بخالص الشكر لمحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة ونائبه وذلك لدعمهم للمهرجان حيث قام سيادته بإلإتفاق علي زيادة الدعم المقدم لدورة هذا العام، وتقديم كافة المساعدات للمشاركة في نجاح المهرجان.

 

يارب يكون مبسوط|أول تعليق من ابنة أسامة أنور عكاشة بعد طرح فيلم الإسكندراني

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم | خاص

 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.


ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

السينمائي عصام زكريا القومي للسينما المهندس أحمد عصام الدين المركز القومي للسينما المركز القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

ترشيحاتنا

زوجة نتنياهو تنتقد عائلات الرهائن الإسرائيليين وتتهمهم بمساعدة حماس

الخارجية البريطانية لمواطنيها: غادروا لبنان فورًا

«التعليم» تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

وزير الثقافة الفلسطيني: مصر لها موقف مشرف في رفض تهجير أهلنا بغزة

إسرائيل تكشف حقيقة تورطها في انفجاري كرمان بـ إيران

وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة ضد شعبنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان إليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ