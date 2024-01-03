عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الجيل يشيد بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بتوجيهات الرئيس السيسى التى أصدرها لكل من  رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، واعتبرها هدية من الرئيس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد لتلك الفئة العمرية من أبناء الوطن التى افنت عمرها من أجل الوطن الغالى إخلاصا وعطاء منهم فى مواقع العمل والإنتاج ، مشيرا إلى أنهم يمثلون جيل الآباء والأجداد الذين ضحوا من أجل أن تظل راية الوطن عالية فى كل معارك الدولة المصرية طوال العقود الماضية.

وأكد رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن هذا الصندوق "صندوق كبار السن" سيبدأ عمله فى رعاية كبار السن وتوفير خدمات جديدة اهم فور إقراره من البرلمان منوها أنه سيقوم بدراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات. 

وأضاف «ناجى الشهابي» أن انشاء صندوق كبار السن ياتى إيمانا من الرئيس السيسى والدولة المصرية تجاه تلك الفئة العمرية من المصريين وتقديرا منها لما بذلوه من جهد وعرق طوال عمرهم الزمنى فى كل مراحل حياتهم لافتا أن الشهابي أنه بإنشاء هذا الصندوق تكون تلك الفئة هى الفئة الأخيرة من الأسرة المصرية التى تنال إهتمام من الدولة ومن الرئيس بعد اهتمامها الكبير بتمكين المرأة والشباب وتخصيص مقاعد لهم فى البرلمان والمجالس المحلية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن تلك الفئة تستحق هذا الاهتمام معتبرا  أن القانون وتخصيص مائة مليون جنيه لدعمه يعد قبلة حنان لجيل الآباء والأجداد وكلمة شكر لهم ، تقدير لما قدموه.

الرئيس السيسي المسنين حقوق المسنين صندوق تحيا مصر البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

رد حاسم قريبا.. أول تعليق من وزير الداخلية الإيراني حول انفجاري كرمان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

ترشيحاتنا

أمير توفيق تحرك.. تطور عاجل في الأهلي لحسم صفقة المهاجم الجديد

رئيس القومي لذوي الإعاقة توضح وسائل استقبال الشكاوى بالمجلس

103 قتلى.. قرار عاجل لـ إيران بعد انفجارين كرمان

الأونروا: الحرب الوحشية الإسرائيلية على الفلسطينيين تؤدي لأزمة إنسانية دائمة

الري : تحديد كميات زراعة قصب السكر لترشيد استهلاك المياه

الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف سفينة فرنسية في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم| خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ