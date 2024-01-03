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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تدرس رفع دعوى ضد إيران وحماس وجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية

إسرائيل
إسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، بأن إسرائيل تدرس رفع دعوى مضادة ضد إيران وحماس وجنوب أفريقيا، ردا على دعوي جنوب أفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المصدر السياسي، إن “إسرائيل تدرس إمكانية رفع دعوى مضادة ضد إيران وحماس بتهمة الإبادة الجماعية”، لافتا إلي أنه “في الوقت نفسه، يجري النظر أيضا في إمكانية رفع دعوى ضد جنوب أفريقيا”.

وحركة حماس الفلسطينية ليست عضوا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أنشأت محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن قانونا مقاضاة الحركة الفلسطينية أيضا.

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