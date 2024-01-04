طولها يعادل 3 ملاعب .. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم تستقبل ركابها

شقت أكبر سفينة سياحية في العالم- والتي تحمل اسم “أيقونة البحار” طريقها إلى بورتوريكو وبالتحديد مدينة بونس الإسبانية استعدادًا لاستقبال أول ركابها.

تضم السفينة الترفيهية الأولى بالعالم 20 طابقًا بطول يصل إلى 1198 قدمًا - يعادل 3 ملاعب كرة قدم- ووزن يصل إلى 250800 طن مع شلال يبلغ ارتفاعه 55 قدمًا وغرفًا تتسع لـ 7600 ضيف تصل إلى بورتوريكو أثناء التجارب.

وحصل السكان المحليون والسياح في بونس، بورتوريكو، على نظرة خاطفة على السفينة الترفيهية التي أخذت استراحة في الميناء كجزء من رحلتها التجريبية، اللازمة الحصول على شهادتها.

وكانت السفينة المكونة من 20 طابقا، وهي أكبر بخمس مرات من السفينة المنكوبة تيتانيك، تحلق فوق المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي للجزيرة الكاريبية.

أكبر سفينة في العالم

وتضم السفينة الضخمة، التي كلفت شركة الرحلات البحرية Royal Caribbean 2 مليار دولار قاعة طعام و6 حمامات سباحة وأكبر حديقة مائية في البحر لأي سفينة سياحية في العالم.

وستكون إبحارها الافتتاحي للعملاء الذين يدفعون رسومًا خارج ميامي، فلوريدا، في 27 يناير في رحلة لمدة سبع ليالٍ حول منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك التوقف في "Perfect Day at CocoCay"، الجزيرة الخاصة التابعة لشركة Royal Caribbean في جزر الباهاما.



السفينة الضخمة المكونة من 20 طابقًا، أكبر بخمس مرات من سفينة تايتانيك المشؤومة، تحلق فوق بورتوريكو.

وحصل السكان المحليون والسياح في بونس، بورتوريكو، على نظرة سريعة على السفينة الترفيهية التي يبلغ طولها 1198 قدمًا ووزنها 250800 طن، والتي تحمل اسم أيقونة البحار (في الصورة)



يبدأ جدول الأمراء لهذا العام لرحلة بحرية مدتها 7 ليالٍ عبر منطقة البحر الكاريبي بحوالي 1200 جنيه إسترليني، لكن حتى الآن تم حجز جميع "قاعات الجلوس" تقريبًا ودفع ثمنها، وتتراوح تكلفة تلك الغرف التي لا تزال متاحة ما بين 4000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني.