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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس المركز القومي للسينما يتفقد استعدادات إقامة الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية

صدى البلد

في إطار دعم وزارة الثقافة للفعاليات والأنشطة السينمائية ، قام مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بزيارة لمحافظة الإسماعيلية وذلك لمتابعة إستعدادات إقامة الدورة الـ ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يرأسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

حيث التقي بكر بكل من المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعصام نصار مدير العلاقات العامة، واشرف سليمان  مدير السياحة بالمحافظة لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير حتي 5 مارس المقبل.
ومن جانبه تقدم حسين بكر بخالص الشكر لمحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة ونائبه وذلك لدعمهم للمهرجان حيث قام سيادته بإلإتفاق علي زيادة الدعم المقدم لدورة هذا العام، وتقديم كافة المساعدات للمشاركة في نجاح المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.
ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

وكانت قد أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قراراً بتولي الناقد السينمائي "عصام زكريا" رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ ٢٥.

ويأتي ذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به المونتيرة منار حسني ، رئيس المركز القومي للسينما  لمعالي وزيرة الثقافة بالإستعانة بالناقد عصام زكريا لرئاسة المهرجان والاستفادة من خبراته السابقة بالمهرجان ، وذلك لما قدمة من دورات ناجحة في تاريخ المهرجان ، حيث ترأس كل من الدورة الـ ١٩ ، ال ٢٠ ،ال ٢١، ال ٢٢ والدورة ٢٤ للمهرجان والتي أقيمت في ١٤ مارس الماضي.

السينمائي عصام زكريا رئيس المركز القومي للسينما شريف فهمي بشارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية محافظة الاسماعيلي محافظ الإسماعيلية وزارة الثقافة

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