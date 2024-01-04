احذر التجاهل.. أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان المرارة

سرطان المرارة هو نوع من أنواع سرطان الجهاز الهضمي، يحدث سرطان المرارة عندما تنمو الخلايا السرطانية في جدار المرارة، وهي عبارة عن عضو صغير يقع تحت الكبد في الجهة العلوية اليمنى من البطن.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن وجود حصى المرارة أو تكون حصى الكولسترول في المرارة يعتبر عامل خطورة لسرطان المرارة، عادةً ما يكون سرطان المرارة صعب التشخيص في مراحله المبكرة، لأنه لا يتسبب عادةً في أعراض واضحة، ومع ذلك، عندما يبدأ السرطان في النمو والتوسع، قد يظهر بعض الأعراض مثل ألم في البطن العلوي اليمنى، فقدان الوزن غير المبرر، فقدان الشهية، الغثيان، التقيؤ، والاصفرار.

عندما يشتبه الأطباء بوجود سرطان المرارة، يمكن أن يتم إجراء عدة فحوصات للتشخيص بما في ذلك التصوير بالأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، فحص الصفراء، وفحص الدم.

علاج سرطان المرارة

علاج سرطان المرارة يعتمد على الحالة ومرحلة السرطان. في المراحل المبكرة، قد يتم إجراء جراحة لإزالة المرارة المصابة، وقد يتم أيضًا استخدام العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي كعلاج إضافي، في المراحل المتقدمة، يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.

من المهم العمل على الوقاية من سرطان المرارة من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك تناول نظام غذائي متوازن وغني بالألياف والفواكه والخضروات، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين وتجنب السموم المحيطة بالبيئة.