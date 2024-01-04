أثناء الحرب العالمية|السفارة الروسية بالقاهرة تستعيد ذكرى تفجير «البارجة بيريسفيت» قرب قناة السويس

قامت السفارة الروسية لدي مصر بوضع إكليل من الزهور على المقبرة الجماعية للبحارة الروس في بورسعيد، وذلك تذكارا لليوم الذي توفوا فيه نتيجة لتفجير بارجة روسية قرابة قناة السويس أثناء الحرب العالمية الأولي.

وقالت السفارة الروسي لدي مصر في بيان لها: "في 4 يناير قام موظفو السفارة الروسية بوضع إكليل من الزهور على المقبرة الجماعية للبحارة الروس في بورسعيد الذين توفوا في مثل هذا اليوم من عام 1917 مع البارجة بيريسفيت".

وأوضحت السفارة أنه في ذروة الحرب العالمية الأولى تم تفجير البارجة بيريسفيت بواسطة لغم ألماني بالقرب من قناة السويس.

وأضافت السفارة: "نحن ممتنون جدًا للسلطات المصرية للحفاظ على الأماكن تخليدًا لذكرى الجنود الروس الذين وجدوا السلام في الأراضي المصرية".

وأشارت إلى أنه في ظل المناخ الدولي الصعب الحالي، الذي ألهبته التصرفات الغربية، بما في ذلك دعمها لمذبحة الفلسطينيين، تواصل مصر وروسيا تعزيز التعاون لصالح الاستقرار في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.