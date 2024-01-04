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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شتمتني قدام الولاد.. طليق آيتن عامر يحرر محضرا ضد والدتها

ايتن عامر
ايتن عامر

اتهم طليق الفنانة آيتن عامر والدتها، بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده في فيلا بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرر محضرا طلب فيه إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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طليق آيتن عامر يتهم والدتها بالسب والقذف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من محمد سعيد مدير تصوير سينمائي، يتهم فيه والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، والمقيمة بفيلا في الشيخ زايد بالسب والقذف أثناء زيارة أولاده وذلك بعد انفصاله عن الفنانة في الفترة الأخيرة.

وحررت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة المحضر اللازم عن الواقعة، حيث قرر الشاكي أن والدة آيتن عامر قامت بسبه وقذفه أمام أولاده، وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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وكانت الفنانة آيتن عامر، نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وتألقت آيتن عامر فى الصور، بإطلالة ملفتة كشفت عن انقاص وزنها وهو ما اثار الجدل حولها على السوشيال ميديا وعلق البعض "الطلاق بيحلى".

كما اختارت آيتن عامر أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها، وتتميز آيتن بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ايتن  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ايتن عامر الإدارة العامة لمباحث الجيزة الفنانة ايتن عامر طليق الفنانة ايتن عامر منطقة الشيخ زايد مدير تصوير سينمائي

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