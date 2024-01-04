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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الزواج

التطبيقات الإلكترونية
التطبيقات الإلكترونية

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج.

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وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني، اليوم الخميس: "هناك مدرستين، السادة الشافعية تقول إنها وسيلة مشروعة لكن فى نفس الوقت ينظرون إلى أن استخدام هذه الوسيلة مسؤولية المستخدم ".

وأضاف: "المدرسة الثانية وهى السادة المالكية تقول إن الامر يتعلق في مالات ما تودية هذه التطبيقات الإلكترونية فى الزواج"، لافتا إلى أن دار الافتاء تنظر إلى التطبيقات أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذى اسست من أجله.

 

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، ظهور أنواع جديدة من الزواج فى المجتمع، بسبب التدين الكمى وهو تدين المتشددين.

وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال  لقاء تلفزيوني اليوم الخميس: "اصبحت وجود ظواهر جديدة فى الزواج، مثل زواج البيزنس، القائم على المصلحة، وزواج التجربة، يعنى يكونوا فى خطوبة بس متزوجين، ويمارسوا كل امور الازواج بدون زواج".

وأضاف: "فى زواج الإنتاج يعنى اثنين يتزوجوا عشان يخلفوا، وده موجود بكثرة وببشاعة، اللى هو عاوزين يكون عندهم طفل وبعدين يطلقوا، وايضا فى زواج اليأس وهو تتزوج عشان خلاص وصمة العانس، وزواج الخروج من الوحشة، يعني. يتزوج عشان يجيب حد يونسه، لدرجة انه يكون له علاقات خارج الزواج".

في سياق آخر قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نكاح الشغار أو البدل، كان موجودا بشكل كبير فى المجتمعات، وكانت تضيع بسببه حقوق المرأة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس: "نكاح الشجار أو البدل، إن أخين يتزوجوا أختين، بدون مؤخر أو شبكة أو قائمة، فهكذا المرأة تعتبر سلعة يتم مبادلتها، وفى حال الطلاق تضيع حقوق المرأة، وبالتالى يصبح الزواج بهذه الطريقة حرام".

وتابع: "موجود زواج البدل فى الأرياف، لكن خرجنا عن عدم وجود قائمة أو مهر أو قائمة، كل زوجة لها كل حقوقها وبالتالى خرج من الحرمانية".
 

استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج مركز الإرشاد الزوجي الزواج

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