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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ فستان لافت| ياسمين الخطيب تستعرض جمالها من أمام المرآة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

اعتادت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، حيث ترتدي فستانا جريئا مكشوفًا باللون الفوشيا؛ مما أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياج صاخبًا أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتقدم حاليا الإعلامية ياسمين الخطيب البرنامج الاجتماعي" شاى بالياسمين" والذي يعرض على قناة النهار .

يذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب،  سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

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