جوكر.. سر تمسك الأهلي بانضمام عمر كمال عبد الواحد في انتقالات الشتاء

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، سر تمسك الأهلي بإتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، إلى صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "عمر كمال عبد الواحد عمره ٣٠ سنة وسر تمسك الاهلي به انه اللاعب الوحيد في الدوري المصري الذي يلعب في ٦ مراكز ويجيد فيهم جميعا ، باك يمين وباك شمال ًجناح يمين وجناح شمال ويلعب في مركز الدفندر ويلعب راس حربة ويجيد في جميع هذة المركز بالاضافة الي لياقتة البدنية العالية، وسرعته والتزامه التام تكتيكيا واخلاقيا"

وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أشار إلى أن هناك العديد من التطورات التي حدثت في المفاوضات بين الأهلي ومودرن فيوتشر بعد بطولة السوبر المصري، وإعلان عن تفاصيل جديدة في هذا الأمر سيتم خلال أيام قادمة.

