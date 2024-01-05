فرج عامر: استبعاد نجم الأهلي من المنتخب علامة استفهام كبيرة

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة، اختيارات روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد إعلانه قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "تجاهل حسين الشحات من فيتوريا مدرب المنتخب القومي يثير علامات استفهام كثيرة ، بالرغم من وجود العديد من الاجنحة في المنتخب القومي يتقدمهم محمد صلاح افضل جناح يمين في العالم الا ان حسين الشحات لديه خبرة محلية ودولية تجعل مستواه قريب جدا من تريزيجية ومرموش وزيزو بل يتميز بالسرعة، كما ان حسين الشحات يحرز الاهداف الصعبة والصعبة جدا ، الا ان فيتوريا يتحجج باصابته وايضا عدم ثبات مستواه في بعض الاحيان"

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره التنزاني، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.