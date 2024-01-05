مبادرة خير مزارعنا لأهالينا.. 30 % خصم على جميع المنتجات الغذائية

كيلو اللحمة بـ 235 جنيه

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن وزارة الزراعة تم توجيها من قبل القيادة السياسة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، مضيفاً أن هذا في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بجودة عالية وبأسعار تنافسية واحتفالاً بعيد الميلاد المجيد.



وأضاف « القرموطي » من خلال تغطية لبرنامج “مانشيت ” على قناة "cbc" أن أسعار المنتجات أقل مقارنةً بالمنتجات الآخرى في الأسواق بـ 30 %، موضحاً أن يوجد لدينا 261 منفذ ثابت منتشرين في أنحاء الجمهورية.



من جانبه قال أحد البائعين في المنافذ:"كيلو اللحمة بـ 235" ، "الرئيس بيحارب الغلاء وعندنا خصم بيعدي الـ 45%".



أضاف بائع آخر:"الحكومة بتاخد بالها من المواطن ولازم المواطن ياخد باله من نفسه".





