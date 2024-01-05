جاهزون لافتتاح أمم أفريقيا.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة

شارك الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له برفقة أسرته في العاصمة السعودية الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلًا: "جاهزين لافتتاح كأس أمم افريقيا ولا جاهزين لأغنية عربي ولا إيه يا رمضان !؟ ثقة في الله نجاح 2024".





وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني،بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسىالمغربي.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح العجوزة، في حكمها بتغريم الفنان محمد رمضان 500 ألف جنيه في الدعوى المقامة منالإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، أن التصالح الذي تم مابين موكلي والفنان محمد رمضان يجب أنيكون فيه تنازل عن القضية أمام المحكمة.

وشرح طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب، أن المحكمة أصدرت حكمها بتغريم رمضان نصف مليون جنيه بسبب عدمالتنازل عن القضية امامها.

الإعلامي عمرو أديب

وأكد سعيد، أنه يجب أن يكون التنازل عن القضية أمام المحكمة المختصة وفي تلك الحالة تقضي المحكمة بالتصالح.

واتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصلالاجتماعي.

وكان عمرو أديب حصل على حكم سابق بتغريم الفنان محمد رمضان" 300 ألف جنيه بقضية أخرى نظرتها المحكمةالاقتصادية.