أخبار التعليم| قرار عاجل بمنح طلاب المدارس إجازة من الامتحانات.. «الأعلى‭ ‬للجامعات‮» يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: توفير بيئة آمنة للطلاب ومتابعة مستمرة أثناء الامتحانات

أكد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حرصه على متابعة سير انتظام الإمتحانات مع اللجنة العليا للإمتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب،مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الإختبارات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

نجم حجمه 8 مرات مثل الشمس.. يظهر في سماء مصر الآن

تشهد سماء مصر اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

مثل الألعاب النارية.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب الرباعيات الآن

شهب "الرباعيات" ظاهرة فلكية تزور سماء مصر، لآخر يوم الليلة، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو آخر يوم لتساقط شهب الرباعيات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس، إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات الجمهورية لمدة 3 أيام تبدأ من الغد، السبت 6 يناير 2024، وتنتهي يوم الإثنين 8 يناير 2024 .

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

قال‭ ‬الدكتور عامر‭ ‬حسن‭, ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح، ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬التاريخى‭ ‬لرابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬الصادر‭ ‬فى‭ ‬‮٧‬‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮٧١٠٢ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬وتحويل‭ ‬شهادته‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مهنية‭ ‬وما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار، أهمها‭ ‬حصول‭ ‬طلاب‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الإلكترونى‭ ‬المدمج‭ ‬عند‭ ‬تخرجهم‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬غير‭ ‬مدون‭ ‬بجانبها‭ ‬عبارة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬مهنى‭ ‬أو‭ ‬ليسانس‭ ‬مهنى‭ ‬أو‭ ‬أى‭ ‬عبارة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬واردة‭ ‬باللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الجامعات‭.‬

بدون محاضرات ولا امتحانات.. 15 يوما إجازة لطلاب الجامعات في هذا الموعد

تقترب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 لطلاب الجامعات ، خلال الايام القادمة ثم تبدأ اجازة منتصف العام لجميع الطلاب .

كيف نجحت جامعة القاهرة في تطوير التعليم الطبي ومواكبته لأحدث الأنظمة العالمية

تعد كلية الطب بجامعة القاهرة والتي تشتهر وتعرف بأسم كلية طب قصر العيني، واحدة من أقدم وأعرق كليات الطب في الشرق الأوسط وأفريقيا، تم إنشائه في عام 1827 وهو يعتبر مستشفى لإحالة ملايين المرضى الذين يتدفقون سنويًا من جميع أنحاء الجمهورية لتلقي العلاج في قصر العيني، بجانب كونها في الأساس مستشفى جامعي.

المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة.. تفاصيل

يواصل مركز التعليم المدمج قبوله للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024.

لطلاب الجامعات الأهلية .. موعد التقديمات للفصل الدراسي الثاني رسميا

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.