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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

اقترب ناصر ماهر، صانع ألعاب نادي فيوتشر، من نادي الزمالك؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الأبيض في تدعيم مركز لاعب الوسط المهاجم.

وكتبت الإعلامية الرياضية سهام صالح عبر حسابها علي فيسبوك"الزمالك يتوصل لاتفاق لضم ناصر ماهر من فيوتشر، وحصل على توقيع اللاعب "

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في بطولتين وديتين أثناء معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات يناير 2024.
 

وفتح نادي مودرن فيوتسر الباب أمام رحيل ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق في موسم الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقرر فريق فيوتشر رحيل ناصر ماهر عن الفريق بعد أزمته الأخيرة وتأخره عن رحلة ليبيا قبل مواجهة الهلال في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وآشارت التقارير إلى أن نادي فيوتشر يرحب برحيل اللاعب حال تلقي عرض مناسب.

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